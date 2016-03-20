Партію "Правий сектор" очолив Андрій Тарасенко

Новим головою політичної партії "Правий сектор" став Андрій Тарасенко.

Про це повідомляє Радио Свобода з посиланням на заяву речника "Правого сектора" Артема Скоропадського.

За його словами Андрій Тарасенко очолив політичне крило партії, організацією в цілому керує колегіальний орган з п’яти осіб.

У грудні 2015 року колишній очільник "Правого сектора", депутат Верховної Ради Дмитро Ярош оголосив про вихід із організації та створення нового руху. Тоді він зазначив, що постала необхідність участі у процесах державотворення без радикалізму.

Перед цим, 11 листопада 2015 року, Дмитро Ярош оголосив про складання повноважень провідника руху. Він заявив, що не може бути "весільним генералом" у "Правому секторі", тому змушений відповісти відмовою на пропозицію очолити запропонований конференцією провід".

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Згодом у "Правому секторі" зауважили, що заяві Дмитра Яроша про складання повноважень провідника руху передувало "неприйняття революційної стратегії".