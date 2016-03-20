Партію "Правий сектор" очолив Андрій Тарасенко
У грудні 2015 року колишній очільник "Правого сектора" Дмитро Ярош оголосив про вихід із організації та створення нового руху.
Новим головою політичної партії "Правий сектор" став Андрій Тарасенко.
Про це повідомляє Радио Свобода з посиланням на заяву речника "Правого сектора" Артема Скоропадського.
За його словами Андрій Тарасенко очолив політичне крило партії, організацією в цілому керує колегіальний орган з п’яти осіб.
У грудні 2015 року колишній очільник "Правого сектора", депутат Верховної Ради Дмитро Ярош оголосив про вихід із організації та створення нового руху. Тоді він зазначив, що постала необхідність участі у процесах державотворення без радикалізму.
Перед цим, 11 листопада 2015 року, Дмитро Ярош оголосив про складання повноважень провідника руху. Він заявив, що не може бути "весільним генералом" у "Правому секторі", тому змушений відповісти відмовою на пропозицію очолити запропонований конференцією провід".
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Згодом у "Правому секторі" зауважили, що заяві Дмитра Яроша про складання повноважень провідника руху передувало "неприйняття революційної стратегії".