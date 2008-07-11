8-річний хлопчик повісився на саморобній гойдалці
22:31, 11 липня 2008Суспільство
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В селі Скосогорівка Богодухівського району Харківської області стався нещасний випадок з дитиною.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, знаходячись на відпочинку у своєї бабусі, під час гри на саморобній гойдалці з необережності повісився хлопчик з Харкова, 1999 року народження.
Експертиза показала, що смерть хлопчика настала внаслідок механічної асфіксії.
Правоохоронцями встановлюються всі обставини скоєння надзвичайної події, повідомили в ЦГЗ.
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