8-річний хлопчик повісився на саморобній гойдалці

В селі Скосогорівка Богодухівського району Харківської області стався нещасний випадок з дитиною.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, знаходячись на відпочинку у своєї бабусі, під час гри на саморобній гойдалці з необережності повісився хлопчик з Харкова, 1999 року народження.

Експертиза показала, що смерть хлопчика настала внаслідок механічної асфіксії.

Правоохоронцями встановлюються всі обставини скоєння надзвичайної події, повідомили в ЦГЗ.