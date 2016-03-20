У Тернопільській області на хабарі "погорів" підполковник поліції

У результаті спільної спецоперації співробітників Управління внутрішньої безпеки Національної поліції, СБУ та військової прокуратури у Тернопільській області за вимагання хабара було затримано заступника начальника одного з районних відділень поліції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України, поліцейський вимагав 700 доларів США у жінки за непритягнення її неповнолітнього сина до кримінальної відповідальності.

Напередодні юнак став учасником грабежу. За даним фактом поліцією було розпочато кримінальне провадження. Хлопець був свідком у справі, однак працівники відділення всіляко намагалися зробити його потенційним підозрюваним.

Заступник начальника відділення поліції сам звернувся до матері хлопчика і запропонував «вирішити питання». Мати, знаючи, що її син не винуватий, та не бажаючи сприяти незаконній діяльності правоохоронців, вирішила звернутися до Управління внутрішньої безпеки в Тернопільській області.

За обіцяними грошима підполковник поліції сам прийшов до будинку, де проживала жінка. Одразу після отримання неправомірної вигоди поліцейського було затримано та доставлено до прокуратури для проведення необхідних слідчих дій.

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За даним фактом прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Співробітниками УВБ регіону проводяться заходи щодо перевірки на причетність до вказаного правопорушення інших співробітників. Триває слідство.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10-ти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком до 3-х років.