У Києві 19 тисяч ліфтів

У Києві до 2010 року всі ліфти, яким більше 25 років, будуть замінені, запевняє начальник Головного управління житлового господарства Володимир СТОРОЖЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Загалом в місті працює 18 тис. 959 ліфтів. З них 6 тис. 531 підлягає заміні або модернізації, а в сьогоднішніх цінах це 2,1 млрд. грн. Аби вирішити цю задачу, в 2006 році було затверджено оновлену Програму заміни та модернізації ліфтів в житловому фонді на період 2006-2010 рр. Вона передбачає модернізувати 7290 ліфтів», - поінформував В.СТОРОЖЕНКО.

Він наголосив, що модернізація ліфтів виконується за рахунок Державної бюджетної програми «Капітальний ремонт та модернізація ліфтів житлового фонду» та за рахунок міського бюджету. Однак у 2007 році із 418 запланованих модернізували лише 353 ліфти через недофінансування робіт з державного бюджету.

«Цього року ми будемо намагатися виконати весь запланований обсяг робіт. Та варто зазначити, що стан ліфтів залежить не лише від нас. На жаль, власники ліфтів не виконують всі необхідні заходи з утримання кабін ліфтів в належному стані. Великих втрат ліфтовому господарству завдають крадіжки обладнання та вандалізм», - наголосив В.СТОРОЖЕНКО.

За його словами, аби попередити розкрадання ліфтового обладнання, на дверях машинних приміщень ліфтів встановлять надійні замки. Крім того, в пунктах прийому кольорових металів не повинні приймати ліфтове обладнання, додав він.