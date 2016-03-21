Мінсоцполітики відмовило вчительці з 40-річним стажем у справедливому перерахунку пенсії і порадило дочекатися нового закону

УНІАН звернувся з проханням взяти під особистий контроль ситуацію з нарахуванням пенсії вчительки з Полтави з 40-річним стажем роботи Наталії Павлій, якій Міністерство соціальної політики України, на чолі якого - Павло Розенко, відмовило в перерахунку її пенсії.

Наталія Павлій звернулася в УНІАН за допомогою у рамках проекту «УНІАН-Підтримка». Вона вже три роки добивається справедливості - через неправильне оформлення пенсії за вислугу років ветеран праці отримує мізерну пенсію за віком у розмірі 804 грн.

У Минсоцполітики заявили, що «підстав для застосування іншого показника середньої заробітної плати при переведенні на пенсію за віком немає».

Мінсоцполітики порадило пенсіонерці дочекатися прийняття нового закону, який допоможе їй відновити справедливість.

«Повідомляємо, що на виконання Коаліційної Угоди та Програми діяльності уряду України, уряд розробив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» (реєстр. №2767 від 30.04.2015), мета якого створити справедливу систему пенсійного забезпечення шляхом переходу на єдиний принцип нарахування пенсій», - йдеться в офіційній відповіді Мінсоцполітики на адресу Наталії Павлій.

У Мінсоцполітики пояснюють, що «законопроектом передбачено ряд кроків щодо вирішення піднятих Павлій питань, а саме – впроваджується механізмів осучаснення показника середньої заробітної плати, який застосовується при нарахуванні пенсії».

У телефонній бесіді Павлій заявила УНІАН, що не перестане домагатися справедливої пенсії, збирається подати позов у Європейський суд з прав людини. «Коли взагалі може бути прийнятий новий закон, якщо всім відомо, як працює Рада? Я можу не дожити. І взагалі, яке до мене відношення може мати накопичувальна система? Мені соромно за державу, яка залишає жебраками своїх громадян, які працювали на нього десятиліття. Вони не хочуть нас чути, ми для них – люди-невидимки. Вони не хочуть помічати нас і наші проблеми», - сказала Павлій.

УНІАН звернувся до Мінсоцполітики з новим запитом – як довго пенсіонерці слід чекати вирішення її ситуації: коли планується ухвалення законопроекту?

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