Прогноз погоди на 13 - 16 липня

Завтра в Україні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів та у південні частині до 20°; вдень 28-33°, на Закарпатті та у південній частині місцями 35-36°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Як повідомили УНІАН в Укгідрометцентрі, 14-15 липня очікується невелика хмарність, без опадів; у західних областях мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вдень 15 липня в північних областях окремі грозові дощі. Вітер південний, південно-східний, у західних областях південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 20-22°; вдень 29-34°, у західних областях 23-28°; у Карпатах вночі 10-15°; вдень 14-19°.

16 липня у Карпатах та прикарпатських областях, 17 липня у західних, північних та місцями у центральних, а вдень і південних областях та Криму короткочасні дощі, грози; на решті території утримається суха погода. Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 23-29°, на решті території вночі 14-20°, на узбережжі морів до 22°, вдень 28-34°, у південній частині та східних областях місцями 35-37°.

У Києві та області в неділю опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 28-33°; у Києві вночі 14-16°, вдень близько 30°.

14-15 липня - невелика хмарність. Без опадів, лише вдень 15 липня короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°.

16 липня - без опадів, 17 липня - короткочасні дощі ( вдень місцями), грози.Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.