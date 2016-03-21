Адвоката ГРУшника Єрофєєва забезпечать охороною

Колегія Голосіївського районного суду Києва задовольнила клопотання адвоката російського спецпризначенця Євгена Єрофєєва Оксани Соколовської про надання їй охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Соколовська надала суду докази того, що їй погрожують невідомі у зв'язку з тим, що вона захищає Єрофеєва.

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Серед цих доказів - скріншоти погроз Соколовській у соціальних мережах, а також її заява від 26 листопада минулого року до правоохоронних органів про погрози на її адресу з боку невідомих осіб.

Прокурор Олександр Климович виступив проти задоволення цього клопотання, заявивши, що Соколовська не надала жодних переконливих доказів про погрози на її адресу. За словами прокурора, роздруківки з соцмереж не є належними доказами.

Суд, порадившись, прийняв рішення задовольнити клопотання Соколовської, зауваживши, що є підстави говорити про реальну загрозу життю та здоров'ю Соколовської у зв'язку з виконанням нею професійних обов'язків із захисту Єрофєєва.

Суд ухвалив в рамках розслідування кримінального провадження стосовно Александрова та Єрофєєва вжити заходи безпеки стосовно Соколовської та членів її родини. А саме: здійснювати охорону її та її родини, її житла та майна, а також видати Соколовській засоби індивідуального захисту та оповіщення про небезпеку.

Здійснення вище згаданих дій покладено судом на Службу безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

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Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

10 лютого цього року суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня.

15 березня адвокат Соколовська заявила про погрози на свою адресу та тиск і звернулася до суду з клопотанням забезпечити їй охорону.