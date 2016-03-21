У Києві жінки вийшли на Майдан, щоб підтримати Савченко

У центрі української столиці проходить акція жінок на підтримку незаконно утримуваної в Росії української льотчиці та народного депутата Надії Савченко.

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"На Майдані Незалежності збираються жінки, як вони кажуть, на підтримку жінок, зокрема на підтримку української бранки - Надії Савченко, якій сьогодні у російському Донецьку почали оголошувати вирок», - йдеться в повідомленні.

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За словами учасниць акції, вони прийшли на Майдан з квітами, щоб «зібрати букет "надії" на честь Надії Савченко».

Нагадаємо, сьогодні у Донецьку Ростовської області почали оголошувати вирок Савченко.

На зачитування вироку відведено два дні. Перед вироком в усьому світі проходять акції на підтримку льотчиці, її підтримують відомі політики, громадські діячі та діячі культури.