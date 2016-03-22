У пунктах пропуску на західному кордоні України у чергах стоять майже 700 автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, станом на 8:00, на українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Устилуг" у Волинській області утворилася черга зі 180 автомобілів.

У Львівській області черги зафіксовано у пунктах пропуску "Рава-Руська" (120 автомобілів), "Угринів" (150 автомобілів), "Грушів" (25 автомобілів), "Шегині" (50 автомобілів).

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На українсько-румунському кордоні, в пункті пропуску "Дяково" Закарпатської області у черзі стоять 60 вантажних автомобілів. У пункті пропуску "Порубне" Чернівецької області, черга вантажних автомобілів становить 95 одиниць.