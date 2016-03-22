Порошенко про скандал з командирами 53-ї бригади: "Паршива вівця дискредитує все стадо"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з командирами Збройних сил України середньої військової ланки управління в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського сьогодні в Києві.

«Кожен з нас пам’ятає останні події, які відбулися у 53-й окремій механізованій бригаді під час її розміщення на полігоні «Широкий лан». Подібні випадки мають негативний резонанс у суспільстві і підривають довіру людей до військових командирів: «одна паршива вівця дискредитує усе стадо». Впевнений в тому, що подібні випадки знижують боєздатність війська, вони є неприпустимими, висновки з цього мають бути зроблені і повторення подібних ситуацій не може бути допущено», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, бійці 53-ї окремої механізованої бригади, які перебували на полігоні «Широкий лан», 8 лютого вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на умови проходження служби.

Військовослужбовці заявили, що сплять у дірявих наметах, практично на снігу, їм ніде помитися, з їжі у наявності тільки сухі пайки.

На початку березня суд призначив покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті 4 командирам, відповідальним за переміщення і облаштування особового складу 53-й окремої механізованої бригади на Широколанівському полігоні. Командиру бригади і його першому заступнику - начальнику штабу призначено 10 і 8 діб гауптвахти відповідно, заступнику начальника з тилу оперативного командування "Схід" і командиру бригади з виховної роботи - також по 10 діб.