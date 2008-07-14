Український миротворець помер від малярії

Унаслідок захворювання на малярію помер український військовослужбовець контрактної служби Ігор Терлецький, який з листопада 2007 року по червень 2008 року виконував миротворчу місію у Ліберії.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, І.Терлецький помер 13 липня у Львові, перебуваючи на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

Сержант І.Терлецький проходив службу у складі 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України сил Місії ООН у Ліберії.

По прибутті в Україну та після проходження карантину з 18 червня до 30 червня 2008 року йому було надано відпустку, після якої сержант повинен був прибути до своєї військової частини.

26 червня, відчувши погіршення самопочуття, І.Терлецький самостійно звернувся до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону та був госпіталізований до інфекційного відділення. Після обстеження йому було встановлено діагноз: “тропічна малярія, важкий перебіг, ускладнений двобічною пневмонією та інфекційним токсичним міокардитом (інкубаційний період до 30 діб)”.

29 червня, після загострення перебігу хвороби, військовослужбовець був переведений до реанімаційного відділення. Однак, не зважаючи на усі намагання лікарів і комплексну медичну допомогу, врятувати життя І.Терлецького не вдалося.