У Дніпропетровську затримали розшукуваного за підпал ТЦ в російській Ухті з 25 загиблими
У Дніпропетровську Служба безпеки України затримала неодноразово засудженого уродженця Дагестану, якого розшукував Інтерпол за вбивство та підпал торговельного центру у місті Ухта (РФ) в 2005 році, коли загинуло 25 осіб та 11 отримали травми.
Як повідомляє прес-центр СБУ, громадянин Росії незаконно перетнув державний кордон України у лютому 2016 року за підробленим українським паспортом. На фальшивий документ він встиг отримати посвідчення водія та намагався одержати закордонний паспорт.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії з встановлення всіх причетних до злочину.
Про затримання зловмисника повідомлено Інтерпол.
Двоповерховий торговельний центр "Пасаж" в Ухті згорів в результаті підпалу 11 липня 2005 року.
У 2009 році за підпал ТЦ були засуджені до довічного ув'язнення двоє молодих ухтинців - Олексій Пулялін та Антон Коростельов. Обвинувальним вироком, винесеним Верховним судом Комі, передував виправдувальний, який був скасований у вищій судовій інстанції.
Як зазначало місцеве видання "Коміінформ", суд над підозрюваними замовниками підпалу Валентином Гаджиєвим і братами Фарідом і Асретом Махмудовими проходив за участю присяжних засідателів і тривав майже два роки. У жовтні 2013 року присяжні винесли вердикт про невинність обвинувачених. Після оголошення вердикту підсудні були звільнені в залі суду. У квітні 2014 року Верховний суд Росії розглянув апеляційне подання прокурора Комі. Обвинувачені в організації підпалу і вимаганні брати Махмудови і Гаджієв на засідання суду не з'явилися, справа слухалася без їх участі. Верховний суд Росії скасував виправдувальний вирок і направив справу на новий розгляд. Незабаром Махмудови і Гаджієв, що не з'явилися на засідання суду, були оголошені в розшук.