У Дніпропетровську затримали розшукуваного за підпал ТЦ в російській Ухті з 25 загиблими

Як повідомляє прес-центр СБУ, громадянин Росії незаконно перетнув державний кордон України у лютому 2016 року за підробленим українським паспортом. На фальшивий документ він встиг отримати посвідчення водія та намагався одержати закордонний паспорт.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії з встановлення всіх причетних до злочину.

Про затримання зловмисника повідомлено Інтерпол.

Двоповерховий торговельний центр "Пасаж" в Ухті згорів в результаті підпалу 11 липня 2005 року.

У 2009 році за підпал ТЦ були засуджені до довічного ув'язнення двоє молодих ухтинців - Олексій Пулялін та Антон Коростельов. Обвинувальним вироком, винесеним Верховним судом Комі, передував виправдувальний, який був скасований у вищій судовій інстанції.

Як зазначало місцеве видання "Коміінформ", суд над підозрюваними замовниками підпалу Валентином Гаджиєвим і братами Фарідом і Асретом Махмудовими проходив за участю присяжних засідателів і тривав майже два роки. У жовтні 2013 року присяжні винесли вердикт про невинність обвинувачених. Після оголошення вердикту підсудні були звільнені в залі суду. У квітні 2014 року Верховний суд Росії розглянув апеляційне подання прокурора Комі. Обвинувачені в організації підпалу і вимаганні брати Махмудови і Гаджієв на засідання суду не з'явилися, справа слухалася без їх участі. Верховний суд Росії скасував виправдувальний вирок і направив справу на новий розгляд. Незабаром Махмудови і Гаджієв, що не з'явилися на засідання суду, були оголошені в розшук.