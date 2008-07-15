Лук'янівський СІЗО переїде на околицю Києва

Перенесення Лук’янівського слідчого ізолятора на околиці Києва може відбутися вже через 2-3 роки за умови належного фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив міністр юстиції Микола ОНІЩУК сьогодні на прес-конференції з нагоди 90-ї річниці утворення Мін’юсту України.

“Я знаю, що на сьогодні ведуться переговори з інвесторами, які готові на виділеному на околиці міста майданчику збудувати сучасну установу утримання засуджених та тих, хто перебуває під слідством”, - повідомив М.ОНІЩУК.

Він також наголосив, що сьогодні в Україні немає жодної установи пенітенціарної системи, яка б відповідала європейським вимогам. “Переважна більшість з них були збудовані 50-150 років тому. Мін’юст є зацікавленим у тому, щоб створювати нові заклади утримання засуджених блочного типу з урахування усіх вимог безпеки. Ми підтримуємо у цьому органи влади, які проводять таку роботу”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, М.ОНІЩУК вважає, що виправні колонії, в’язниці та слідчі ізолятори мають бути винесені за межі міст. За його словами, на нові тюрми держава грошей не має, а тому лише вітатиме пропозиції інвесторів збудувати нові в’язниці за містом, а взамін отримати в розпорядження старі тюремні приміщення.