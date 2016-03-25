В ОБСЄ заявили про зниження напруженості в Одесі між прихильниками Євромайдану і "антимайдану"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Баучер заявив сьогодні на брифінгу в Одесі.

«Напруженість знижується. Ми бачимо менше напруги й більше розмов між сторонами – Майданом і антимайданом. Ми досі бачимо багато активності й протестів, багато активності на вулицях, але вона містить менше насильства й менше конфронтації», - заявив голова представництва.

Він пояснив, що завдання представництва - нівелювати тиск, знизити рівень напруженості, підтримувати мир та безпеку. Для цього спостерігачі представництва зустрічаються з різними людьми, з представниками місцевої влади, громадянського суспільства й національних меншин.

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«У рамках людського виміру ми моніторимо деякі судові процеси, а саме – щодо трагічних подій 2 травня 2014 року. На південному заході області моніторимо ситуацію з національними меншинами. Також нас цікавить декомунізація й децентралізація», - уточнив Баучер. Він додав, що частиною мандата місії є діалог. Приміром, минулого року, в першу річницю трагедії 2 травня 2014 року, фахівці місії збирали представників різних сторін для того, щоб зменшити напруженість безпосередньо 2 травня 2015 року.

Спостерігачі відстежують ситуації, пов'язані з вибухами, демонстраціями, протестами, регулярно відвідують придністровську ділянку українсько-молдовського кордону.

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«Ми регулярно їздимо на пункти пропуску, патрулюємо вздовж кордону ділянку, що знаходиться в Одеській області. Ми говоримо з прикордонниками, спілкуємося з місцевим населенням.... І від усіх джерел чуємо, що ситуація там абсолютно спокійна», - заявив Баучер.

За його словами, в Одеському представництві Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ працюють 13 міжнародних спостерігачів – із Вірменії, США, Данії, Фінляндії, Чеської Республіки, Швейцарії, Словаччини, Франції, Великої Британії. «Крім того, в нашому офісі працюють 9 колег із України», - сказав голова представництва.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300.