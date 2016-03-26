Прокуратура оскаржить зняття домашнього арешту з підозрюваних у вбивстві Бузини

Прокуратура Києва оскаржить рішення Печерського райсуду столиці, який сьогодні відмовив у задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Денису Поліщуку, підозрюваному у вбивстві журналіста Олеся Бузини, а також "безпідставно" змінив для іншого підозрюваного Андрія Медведька запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста, категорично не погоджуючись з такими необґрунтованими судовими рішеннями, прокуратурою буде подано апеляційні скарги до Апеляційного суду столиці.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Медведька та Поліщука.

У грудні 2015 року суди змінили Поліщуку та Медведьку запобіжні заходи із тримання під вартою на цілодобові домашні арешти.

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3 лютого 2016 р. Печерський суд Києва змінив Поліщуку запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на перебування вдома щодня до 2 квітня з 22.00 до 6.00.

Сьогодні, 25 березня, Печерський райсуд Києва відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання щодо продовження терміну домашнього арешту Поліщуку.