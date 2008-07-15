Ахметов виходить на російський вугільний ринок

Донбаська паливно-енергетична компанія (ДТЕК) донецького мільярдера Ріната Ахметова веде операцію з придбання вугільних підприємств у Ростовській області. Це перша спроба українських компаній вийти на російський вугільний ринок, пише газета "Ведомости".

ДТЕК Ахметова домовилася про придбання шахти імені Чиха, яка входить до групи "Русинкор". Зараз виробничі активи ДТЕК розташовані на Україні, а шахта в Ростовській області може стати першим вугледобувним активом компанії в Росії.

Видання пише, що ДТЕК володіє необхідними технологіями для глибокого видобутку вугілля, чого не було у нинішнього власника шахти. З цієї причини видобуток на ділянці практично не вівся, оскільки в Ростовській області дуже глибоке залягання пластів вугілля.

Аналітики вважають, що сума операції становитиме 50-60 мільйонів доларів.

Лента.ру