Україна в ніч на неділю перейде на літній час

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Читайте такожВ ніч на 25 жовтня Україна переходить на зимовий час

Довідка УНІАН. З 1996 року Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, на літній - в останню неділю березня.

Уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Зараз на літній і зимовий час переходять більш ніж в 110 країнах світу.