Україна в ніч на неділю перейде на літній час
21:58, 26 березня 2016Суспільство
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Україна в ніч на 27 березня переходить на літній час.
Стрілка годинника переводяться на 1 годину вперед / Фото УНІАН
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Передбачається, що стрілка годинника переводяться на 1 годину вперед.
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Довідка УНІАН. З 1996 року Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, на літній - в останню неділю березня.
Уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Зараз на літній і зимовий час переходять більш ніж в 110 країнах світу.
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