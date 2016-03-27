Україна перейшла на літній час

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"На території України 27 березня 2016 року о 3 годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 годину вперед", - йдеться в повідомленні.

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Перехід на літній час в Україні здійснюється згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

На території країни з 1996 року діє час другого часового поясу (київський час).

Перехід на літній час щорічно здійснюється в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед, а на зимовий - в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.