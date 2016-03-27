У Закарпатській області затримано 17 нелегальних мігрантів

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, 10 осіб без документів міжвідомча група зупинила за 500 метрів від державного кордону.

Читайте такожНа Закарпатті прикордонники затримали 9 нелегалів із Сирії та В'єтнамуЗі слів затриманих, вони є вихідцями із Сомалі та Афганістану. Серед затриманих був громадянин України, який, за попередніми даними, організовував переправлення нелегалів.

Згодом на цьому ж напрямку прикордонники виявили ще 4-х вихідців з Афганістану та одного з Сомалі, близько 6.00 ще одну групу у складі 3-х громадян Пакистану та Афганістану прикордонники затримали за 800 метрів від державного кордону.