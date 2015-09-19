Прикордонники затримали на Закарпатті 10 нелегалів, які намагалися потрапити до ЄС

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні вночі на ділянці відповідальності відділу «Лужанка» Мукачівського загону прикордонний наряд затримав трьох осіб без документів, які рухалися в бік кордону з Угорщиною. Затримані чоловіки повідомили – що є громадянами Сирії.

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Також 5 громадян Сомалі вранці затримали прикордонники відділу «Горонглаб» цього ж загону. Невідомих осіб за допомогою мобільного тепловізійного комплексу побачив прикордонний наряд. Затримати мігрантів вдалося за 40 метрів від лінії державного кордону із Словаччиною.

Ще одного громадянина Сирії та одного громадянина Йорданії прикордонники затримали на ділянці відділу «Стужиця» Чопського загону. Інформацію про рух двох невідомих осіб поблизу кордону прикордонникам надали словацькі колеги. З метою недопущення порушення кордону на місце виїхала група реагування, яка за триста метрів від лінії кордону зупинила нелегальних мігрантів.

«У всіх випадках незаконних мігрантів доставлено до прикордонних підрозділів для складання адміністративно-процесуальних документів. Подальшу долю затриманих вирішуватиме суд», - підкреслили у Держприкордонслужбі.