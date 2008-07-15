Київських лікарів навчать новій методиці в офтальмології

19 липня відбудеться семінар для практичних лікарів Києва.

Будуть представлені наслідки лікування рогівки ока за новою методикою, розробленою і впровадженою в медичному центрі АІЛАЗ. Ця інноваційна методика дозволяє проводити консервативне лікування таких важких захворювань, як кератоконус і рецидивуючі запальні захворювання рогівки. Методика кросс-лінкінгу - це терапевтична процедура зміцнення рогівки і одночасної її стерилізації. Досі названі захворювання призводили до пересадки рогівки. Сьогодні з`явилася альтернатива складним операціям.

Метод кросс-лінкінгу – це революційний крок в лікуванні захворювань рогівки, що відкриває нові можливості і нові надії для пацієнтів. Методика отримала премію Келмана 2008 року – вищу нагороду Американського товариства катарактальних і рефракційних хірургів.

Подробиці на сайте http://ailas.com.ua/mkl.html