Київських лікарів навчать новій методиці в офтальмології

12:21, 15 липня 2008
Суспільство
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19 липня відбудеться семінар для практичних лікарів Києва.

Будуть представлені наслідки лікування рогівки ока  за новою методикою, розробленою і впровадженою в медичному центрі АІЛАЗ.  Ця інноваційна методика дозволяє проводити консервативне лікування  таких важких захворювань, як кератоконус і рецидивуючі запальні захворювання рогівки. Методика кросс-лінкінгу - це терапевтична процедура зміцнення рогівки і одночасної  її стерилізації.  Досі названі захворювання призводили до пересадки рогівки. Сьогодні з`явилася альтернатива складним операціям.

Метод кросс-лінкінгу  – це революційний крок в лікуванні захворювань рогівки, що відкриває нові можливості і нові надії для пацієнтів. Методика отримала премію Келмана 2008 року – вищу нагороду Американського товариства катарактальних і рефракційних хірургів.

 Подробиці на сайте http://ailas.com.ua/mkl.html

 

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