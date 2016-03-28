У ЗМІ з'явилися дати звільнення з армії російських "ГРУшників" Александрова та Єрофеєва
Документи раніше опублікував убитий адвокат Юрій Грабовський.
Затримані у травні 2015 року в Луганській області російські військові Олександр Александров та Євген Єрофєєв були звільнені в запас із армії РФ наприкінці 2014 та на початку 2015 року. Виписки з наказу про звільнення опублікував журнал The New Times, на який посилається "РБК".
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Згідно з переданими виданню покійним адвокатом росіян Юрієм Грабовським документами, Александров був звільнений у запас 12 грудня 2014 року в зв'язку з «невиконанням військовослужбовцем умов контракту». У свою чергу Єрофєєв звільнений з армії 10 березня 2015 року в результаті організаційно-штатних заходів. Назвати джерело документів покійний адвокат відмовився.
Раніше, 25 березня, у Київській області було виявлено тіло адвоката росіян Юрія Грабовського. За два тижні до цього адвокат був оголошений зниклим без вісті.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військових - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
У кінці серпня досудове розслідування щодо Єрофеєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, здійсненні терактів.