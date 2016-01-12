Лікар, який надав першу меддопомогу, заявив, що Єрофєєв та Александров позиціонували себе як військові РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час допиту у якості свідка в судовому засіданні Голосіївського районного суду Києва.

“Вони були при свідомості — і Александров, і Єрофеєв — вони були повністю адекватні і нормально сприймали реальність, не перебували в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Вони себе позиціонували як військові підрозділу Збройних Сил Російської Федерації (під час допиту при затриманні — УНІАН)”, - сказав лікар.

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Також він повідомив суду, що обидва ГРУшники сказали, що їхнім завданням було з'ясувати чи дійсно батальйон “Айдар” залишив охорону ТЕС під Щастям.

Також обидва затриманих назвали номер військової частини, до якої вони належать і місце її дислокації.