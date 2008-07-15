З вересня Україна перейде на європейську статистику

З вересня цього року в Україні планується перейти на систему розрахунків статистики за методикою Євростату.

Про це УНІАН повідомив міністр економіки Богдана ДАНИЛИШИН.

Він відзначив, що Держкомстат вводить поступову зміну методики відповідно до європейських норм.

«Ми поступово вводимо нові форми розрахунків - будуть змінені вагові коефіцієнти. У принципі, це робиться щороку, але раніше це питання не політизувалося такою мірою, як зараз», - наголосив Б.ДАНИЛИШИН.

Міністр висловив сподівання, що нова методика розрахунків статистики може бути введена вже до вересня. При цьому Б.ДАНИЛИШИН наголосив, що вводити її необхідно тоді, коли в країні буде зафіксована дефляція або нульова інфляція.

«Ми плануємо повністю адаптуватися до системи, яку використовує Євростат. І використовувати ті підходи, які використовуються в більшості країн Європи», - сказав міністр.

Разом з тим, Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що після введення нової системи розрахунків статистики буде цілком коректне порівнювати поточні статистичні дані з даними аналогічних періодів минулих років. Проте середньорічні показники розраховуватимуться трохи інакше, додав він.

При цьому міністр відзначив, що червневий показник інфляції, який розраховувався з певною зміною методики, перевищив показник, який міг би бути одержаний в разі розрахунку за старою системою, на 0,5%.

«У нас вийшла інфляція в червні 0,8%, хоча могла бути 0,3%», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні в червні до травня 2008 року зростання інфляції становило 0,8%, в червні ц.р. до червня 2007 року - 29,3%.