У Києві трикімнатну квартиру здали в найм 24-м заробітчанам

Працівники ДПІ Подільського району м. Києва встановили, що у трикімнатній столичній квартирі проживало 24 особи – заробітчани з усіх регіонів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації у м. Києві, даний факт встановлено за заявою мешканки житлового будинку, що розташований на проспекті Правди Подільського району столиці.

Податківці також встановили, що у ЖЕКу власник помешкання договір найму на оренду квартири не реєстрував. При проведенні обстеження квартири за вказаною адресою було виявлено 24 особи. Деякі з них працювали на будівництві, деякі - на столичних ринках та у великих торговельних центрах. Крім того, кожен «квартиронаймач» сплачував господарю оселі за проживання щомісяця по 500 гривень.

На даний момент триває розшук власника квартири для залучення до оподаткування та притягнення до відповідальності у відповідності з законом.