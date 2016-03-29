У Держдепартаменті США зацікавлені отримати більше інформації щодо вбивства Грабовського

Про це речник Держдепартаменту США Джон Кірбі сказав на щоденному брифінгу у Вашингтоні, повідомляється на офіційному сайті Держдепу. Джон Кірбі зазначив, що тільки бачив повідомлення про вбивство Грабовського, і, за його словами, наразі завчасно робити будь-які висновки у цьому питанні.

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"Нам потрібно більше дізнатися від української влади щодо цього", - сказав Кірбі.

При цьому речник Держдепартаменту підтвердив, що у США зацікавлені отримати інформацію від української влади у справі Грабовського.

"Ми все ще намагаємося отримати більше інформації щодо цього", - заявив Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Грабовський був захисником російського ГРУшника Александрова, затриманого на Донбасі у травні 2015 року.

Раніше в Одесі було затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського.

25 березня головний війсковий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що тіло адвоката було знайдено за 27 км від міста Жашків Черкаської області. Також Матіос заявив, що правоохоронці затримали другого підозрюваного у вбивстві адвоката Грабовського, який і вказав на місце та обставини злочину.

Крім того, за словами Матіоса, «адвокат Грабовський був вбитий насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї». На місці вбивства були знищені речові докази злочину.