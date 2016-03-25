Матіос: злочинці знищили речові докази на місці вбивства Грабовського
Також були розподілені виділені на це кошти, і здійснено все для створення видимості виїзду захисника російських спецназівців за межі України.
На місці вбивства адвоката Юрія Грабовського були знищені речові докази злочину.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу в Києві.
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«На місці вчинення злочину були знищені речові докази, тобто одяг двох виконавців. Розподілено виділені на це (вбивство – УНІАН) грошові кошти, і здійснено все для створення алібі для себе і видимості виїзду захисника російських спецназівців за межі України з інтенсивним відображенням його нібито перебування за межами України, в Єгипті, і створення подальших меседжів про те, що він не може повернутися в Україну внаслідок його переслідування та погроз. Це не відповідає дійсності», - заявив Матіос.
Як повідомляв УНІАН, Матіос раніше сьогодні заявив, що тіло Грабовського було знайдено в залишеному колишньому колгоспному саду за 27 км від Жашкова Черкаської області.
«Невелика група представників «Альфи», військової прокуратури та оперативних співробітників СБУ виїхала, та починаючи з 19.00 до 4-ї ранку ми шукали місце захоронення і місце вбивства адвоката Грабовського», - заявив він.
«О 4-й годині відразу після місця, вказаного затриманим (другим підозрюваним у вбивстві адвоката) в лісі, точніше в закинутому колишньому колгоспному садку за 27 км від міста Жашкова, при розкопуванні наткнулися на тіло загиблого адвоката Грабовського», - сказав Матіос.
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Про зникнення Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі, стало відомо 10 березня. Грабовський був захисником російського «ГРУшника» Олександра Александрова, затриманого на Донбасі у травні 2015 року.
20 березня в Одесі було затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського.