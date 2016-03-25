Матіос: злочинці знищили речові докази на місці вбивства Грабовського

На місці вбивства адвоката Юрія Грабовського були знищені речові докази злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу в Києві.

Читайте такожАдвокат Грабовський періодично говорив, що з ним щось станеться - журналістка (листування)

«На місці вчинення злочину були знищені речові докази, тобто одяг двох виконавців. Розподілено виділені на це (вбивство – УНІАН) грошові кошти, і здійснено все для створення алібі для себе і видимості виїзду захисника російських спецназівців за межі України з інтенсивним відображенням його нібито перебування за межами України, в Єгипті, і створення подальших меседжів про те, що він не може повернутися в Україну внаслідок його переслідування та погроз. Це не відповідає дійсності», - заявив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, Матіос раніше сьогодні заявив, що тіло Грабовського було знайдено в залишеному колишньому колгоспному саду за 27 км від Жашкова Черкаської області.

«Невелика група представників «Альфи», військової прокуратури та оперативних співробітників СБУ виїхала, та починаючи з 19.00 до 4-ї ранку ми шукали місце захоронення і місце вбивства адвоката Грабовського», - заявив він.

«О 4-й годині відразу після місця, вказаного затриманим (другим підозрюваним у вбивстві адвоката) в лісі, точніше в закинутому колишньому колгоспному садку за 27 км від міста Жашкова, при розкопуванні наткнулися на тіло загиблого адвоката Грабовського», - сказав Матіос.

Читайте такожАдвоката Грабовського жорстоко вбили, добивши контрольним пострілом - Матіос

Про зникнення Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі, стало відомо 10 березня. Грабовський був захисником російського «ГРУшника» Олександра Александрова, затриманого на Донбасі у травні 2015 року.

20 березня в Одесі було затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського.