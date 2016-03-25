На ногу Грабовському одягнули браслет з вибухівкою і погрожували привести його в дію при спробі втекти

Особа, яка була затримана 10 днів тому за підозрою у викрадені адвоката Юрія Грабовського, стріляла у нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник генерального прокурора — головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, викрадення та вбивство адвоката було чітко сплановане та профінансоване.

Читайте такожТіло Грабовського знайшли у закинутому саду під Жашковим на Черкащині

На місці виявлення тіла вбитого було знайдено речові докази, в тому числі гроші для створення вбивцям алібі.

Крім того, як зазначив Матіос, він вперше за свою практику зіткнувся із ситуацією, коли злочинці одягнули на ногу своїй жертві спеціальний електронний браслет з вибухівкою і попередили її, що в разі спроби повідомити про своє місцезнаходження чи спроби втекти, цей пристрій буде приведено в дію.

Матіос додав, що обидва затриманих є громадянами України, при цьому в одного з них було посвідчення співробітника правоохоронних органів та фальшивий паспорт, виготовлений на оригінальному бланку.

Матіос запевнив, що правоохоронці відпрацьовуватимуть всі імовірні версії, проте з метою не нашкодити слідству не став їх озвучувати.

“Всі версії слідства (я про них не буду розповідати) будуть відпрацьовані, не дивлячись на всі можливі перепони і негативні коментарі. Для цього виділені найкращі фахівці... Ми будемо досліджувати мотиви і встановлювати інших можливих причетних, багато моментів потребує перевірки”, - сказав Матіос.

При цьому він підкреслив, що швидко розкрити злочин і вийти на місцезнаходження ймовірних злочинців дозволили технічні засоби, а також троє співробітників Служби безпеки, які свого часу знайшли і затримали екс-генерала МВС Олексія Пукача, визнаного винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Також Матіос повідомив, що завдяки спеціальній техніці за 27 км від міста Жашків Черкаської області вдалося знайти тіло Грабовського. У даний час, за словами заступник генпрокурора, виділена велика кількість військовослужбовців, які прочісують місцевість у Білоцерківському районі з метою виявлення ще будь-яких речових доказів.

Відповідаючи на запитання, чи є якийсь взаємозв'язок між підготовкою замаху на затриманих російських спецпризначенців Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова, одного з яких захищав Грабовський, та викраденням і вбивством адвоката, Матіос сказав: “Я не вірю в конспірологію, але я не вірю у випадковість — недільний референдум в Нідерландах, побоїще у Львові, інтенсивне обговорювання, в тому числі російськими ЗМІ, зникнення Грабовського, на мою думку, не може бути випадковими речами”.

Він припустив, що на фоні незаконного засудження у Росії української льотчиці Надії Савченко російська сторона намагатиметься зробити все можливе і неможливе, щоб суд у справі «ГРУшників» не міг винести їм вироки, оскільки лише наявність вироків дасть підстави українській стороні звернутися до міжнародного суду для притягнення до відповідальності тих осіб, які розв'язали гібридну війну в Україні.

Водночас Матіос не виключив надання відповідного захисту, в разі необхідності тим адвокатам, які сьогодні беруть участь у судових засіданнях у справі Єрофєєва та Александрова.

Крім того, Матіос розкритикував позицію помічника адвоката Євгена Єрофєєва Оксани Соколовської, який відмовився співпрацювати зі слідством під час розшуку зниклого Грабовського.

“Хочу наголосити про вкрай нелюдську позицію колеги загиблого — помічника адвоката Соколовської, який ухилявся від слідчих дій і категорично, до останнього не визнавав одного із затриманих, через що ми втратили час на розшук”, - зазначив військовий прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Грабовський був захисником російського «ГРУшника» Александрова, затриманого на Донбасі у травні 2015 року.

Читайте такожАдвокат Грабовський періодично говорив, що з ним щось станеться - журналістка (листування)

Раніше в Одесі було затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського.

Сьогодні Матіос повідомив, що тіло адвоката було знайдено за 27 км від міста Жашків Черкаської області. Також сьогодні Матіос заявив, що правоохоронці затримали другого підозрюваного у вбивстві адвоката Грабовського, який і вказав на місце та обставини злочину.

Крім того, за словами Матіоса, «адвокат Грабовський був вбитий насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї». На місці вбивства були знищені речові докази злочину.