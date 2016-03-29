"Кажуть, що я нацист": політв'язня Афанасьєва у російській колонії можуть оштрафувати за татуювання

Про це йдеться в листі Афанасьєва, який опублікувала його мати на своїй сторінці в Facebook.

«Сфотографували татуювання, відправили на експертизу, кажуть, що я нацист, хочуть штрафувати...», - написав він.

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Крім того, Афанасьєв розповів про те, які книги читає і передав привіт Олегу Сенцову і Олександру Кольченку.

«Читаю Бальзака, Стендаля «Червоне і чорне», Зігмунда Фрейда, вивчаю соціологію та економічну теорію. В цілому, у мене все стабільно, в битвах. Ну як ще? Всім-всім теплі обійми, особливо Саші і Олегу, якщо буде можливість...», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олега Сенцова, активістів Олександра Кольченка, Олексія Чирнія і Афанасьєва в травні 2014 року затримали в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ. Їх звинуватили в підготовці терактів.

Афанасьєв був ключовим свідком у судовому процесі над Сенцовим і Кольченком, яких 25 серпня 2015 року засудили до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Афанасьєв в судовому засіданні відмовився від своїх показань, заявивши, що слідство отримало їх раніше під тортурами.

Правозахисники закликали Генпрокуратуру РФ розслідувати озвучені заяви про катування Афанасьєва.

19 серпня правозахисний центр «Меморіал» у Росії оголосив Афанасьєва політв'язням.

Чирній, до якого також застосовували тортури, і Афанасьєв засуджені в Росії на 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.