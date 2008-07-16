Половина Генічеська сидить без газу: УАЗ протаранив магістраль

В м. Генічеськ Херсонської області майже половина міста залишилася без газу через пошкодження газової магістралі низького тиску.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, водій УАЗ-409 одного з місцевих пансіонатів не впорався з керуванням та скоїв наїзд на ГРП, внаслідок чого сталось пошкодження газової магістралі низького тиску. При спробі завезти автомобіль сталось загорання автомобіля та газової суміші. Зусиллям рятувальників пожежа була швидко ліквідована. Постраждалих немає.

В результаті аварії припинено газопостачання до абонентів приватного сектору (близько 1 тис. 700 будинків). Бригадою газового господарства проводиться ремонт ГРП.