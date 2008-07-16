20 кубометрів селевого потоку зійшли на дорогу Хуст – Долина

Вчора, 15 липня, у селі Верхній Бистрий Міжгірського району Закарпаття сильні опади призвели до сходження селевого потоку об’ємом близько 20 кубометрів на автодорогу регіонального значення Хуст - Долина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на даний час рух автотранспорту частково обмежений. Проїзд автомобілів здійснюється в одному напрямку.

Окрім того, через підняття рівня води в річці Бистрянка частково підмитий шлях на вулиці Зарічній цього населеного пункту.