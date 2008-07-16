Українських моряків з «Леманн Тімбер» заберуть чартером

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів було підтримано розпорядження про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних із поверненням з Оману українських моряків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, цим документом передбачено виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для чартерного рейсу літака, який належить авіаційному підприємству Міністерства оборони України.

Переліт маршрутом "Київ–Салала–Київ" буде здійснено найближчим часом.

Як ідеться у повідомленні, сьогодні вранці відбулася телефонна розмова Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з капітаном судна «Леманн Тімбер» Валентином БАРТАШОВИМ.

Як повідомив капітан, поки що судну не вдалося вийти із зони восьмибального шторму, тому і буксир, і «Леманн Тімбер» ідуть галсами повз Аравійський півострів. Екіпаж вимушений постійно знеструмлювати судно, щоб зберегти залишки палива для можливої швартовки в порту оманського міста Салала.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж «Леманн Тімбер» був захоплений піратами Сомалі в Аденській затоці 28 травня. На його борту перебувало 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ять громадян Бірми. Судно було звільнене 8 липня після виплати викупу, після чого воно направилося у портове місто Салала (Оман).

11 липня на суховантажі вийшла з ладу одна з турбін головного двигуна, й судно лягло в дрейф.

15 липня вранці до судна прибув буксир, і після стикування обидва судна попрямували до Салали.