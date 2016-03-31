Опалення у Києві можуть відключити вже у найближчі дні

Як зазначає прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це сьогодні повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв за результатами оперативної наради з представниками теплопостачальних організацій та представниками Українського гідрометцентру.

"Зважаючи на високий розмір тарифів на тепло міська влада приймає рішення, яке б дало змогу столичним родинам економити кошти. З 30 березня у столиці зафіксована середньодобова температура повітря +8,4⁰С. Синоптики нам повідомляють, що сьогодні середньодобова температура має становити +9⁰С, а 1 квітня прогнозують до 14⁰С тепла. Відповідно до чинного законодавства, якщо протягом трьох діб температура зберігається +8⁰С і більше, орган місцевого самоврядування має право прийняти рішення про завершення опалювального сезону", – пояснив Пантелеєв.

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У зв'язку з цим він дав доручення керівникам столичних теплопостачальних компаній вже зараз розпочати необхідну підготовку для припинення подачі теплопостачання.

"Вже зараз в індивідуальному порядку житлові будинки ОСББ та ЖБК, адміністративні будівлі, дитячі садки, школи тощо можуть подати заявку на відключення опалення", – зазначив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 березня Кабмін продовжив на місяць газові пільги для українців.