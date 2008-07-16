Газпром вимагає від Білорусі розрахуватися за газ

"Газпром" залишає за собою право звернутися до суду в разі подальшого невиконання Білоруссю зобов`язань щодо повної оплати російського газу, зазначається в повідомленні газового холдингу .

У Москві відбулася робоча зустріч заступника голови правління "Газпрому" Олександра Ананєнкова і генерального директора ВАТ "Білтрансгаз" Володимира Майорова.

Було наголошено, що, відповідно до контракту, з початку 2008 року ціна газу для республіки розраховується за найкомфортнішою серед постачань Газпрому до країн СНД і Європи формулою ціни (31 грудня 2006 р. Газпром і ВАТ «Білтрансгаз» підписали контракт на постачання і транзит газу в 2007-2011 рр. за ціною на 2007 рік – 100 дол. за 1 тис. куб. м і за формулою ціни з 1 січня 2008 року, з урахуванням знижувальних коефіцієнтів на 2008-2010 роки - 0,67, 0,8 і 0,9 відповідно). З 2011 року Білорусія, як і промислові споживачі Росії, вийде на рівень ціни на газ, рівний з постачаннями до Європи, - йдеться в повідомленні.

Тож Олександр Ананєнков зазначив, що в разі подальшого невиконання білоруською стороною зобов`язань щодо повної оплати російського газу "Газпром" залишає за собою право звернутися до суду.