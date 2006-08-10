У центрі Києва викрали трьох працівників ”Нашого радіо”

Чотири години невідомі утримували і допитували трьох працівників радіостанції «Наше Радіо», яких захопили серед білого дня у центрі Києва, силою посадили в авто і вивезли за межі міста. Їм погрожували розправою та били. Над головою одного з них – стріляли.

Об 11-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Напад на працівників радіостанції “Наше радио”. В прес-конференції візьме участь генеральний директор ЗАТ «Наше радіо» Богдан Болховецький (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).