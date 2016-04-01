Власники карти поляка тепер зможуть отримати громадянство Польщі за спрощеною процедурою
Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про Карту поляка, що передбачають спрощення процедури отримання польського громадянства для власників цього документа.
Польські депутати прийняли поправки до закону, підготовлені сеймовою комісією зв'язків з поляками за кордоном, одноголосно, пише Радіо Польща.
За словами голови комісії, депутата правлячої партії «Право і Справедливість» Міхала Дворчика, закон покликаний допомогти особам польського походження, які проживають на території країн колишнього СРСР, приїхати в Польщу і оселитися тут на постійній основі.
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«Ми даємо їм таку можливість, навіть більше – ми даємо їм можливість дуже швидко отримати польське громадянство. А протягом перших, найважчих адаптаційних місяців польська держава надасть їм підтримку, для того щоб вони відчували себе тут, як вдома», - сказав депутат «ПіС».
У січні цього року, Сейм Польщі підтримав в першому читанні поправки до закону про Карту поляка, які передбачають надання власникам цього документа майже тих же прав, що і громадянам Польщі.
Завдяки запропонованим змінам в законі, власники Карт поляка зможуть безкоштовно отримувати дозвіл на перебування в Польщі, а після року проживання – автоматично отримувати польське громадянство. Крім того, передбачається, що уряд частково оплатить таким особам курси польської мови та курси підвищення кваліфікації.
Також зміни до закону дають юридичні підстави для евакуації і надання ефективної допомоги власникам Карти поляка, у разі якщо їх життю та здоров'ю загрожує небезпека.
Крім того, власники Карт поляка будуть звільнені від консульських оплат за візи та інші заяви.