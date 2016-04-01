Власники карти поляка тепер зможуть отримати громадянство Польщі за спрощеною процедурою

Польські депутати прийняли поправки до закону, підготовлені сеймовою комісією зв'язків з поляками за кордоном, одноголосно, пише Радіо Польща.

За словами голови комісії, депутата правлячої партії «Право і Справедливість» Міхала Дворчика, закон покликаний допомогти особам польського походження, які проживають на території країн колишнього СРСР, приїхати в Польщу і оселитися тут на постійній основі.

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«Ми даємо їм таку можливість, навіть більше – ми даємо їм можливість дуже швидко отримати польське громадянство. А протягом перших, найважчих адаптаційних місяців польська держава надасть їм підтримку, для того щоб вони відчували себе тут, як вдома», - сказав депутат «ПіС».

У січні цього року, Сейм Польщі підтримав в першому читанні поправки до закону про Карту поляка, які передбачають надання власникам цього документа майже тих же прав, що і громадянам Польщі.

Завдяки запропонованим змінам в законі, власники Карт поляка зможуть безкоштовно отримувати дозвіл на перебування в Польщі, а після року проживання – автоматично отримувати польське громадянство. Крім того, передбачається, що уряд частково оплатить таким особам курси польської мови та курси підвищення кваліфікації.

Також зміни до закону дають юридичні підстави для евакуації і надання ефективної допомоги власникам Карти поляка, у разі якщо їх життю та здоров'ю загрожує небезпека.

Крім того, власники Карт поляка будуть звільнені від консульських оплат за візи та інші заяви.