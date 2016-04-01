Суд у справі про заборону на в’їзд Джемілєву до окупованого Криму призначено на 14 квітня

Як передає Крим.Реалії, досудова підготовка (бесіда) за позовом Джемілєва проти ФСБ Росії була призначена на 31 березня.

За словами Фейгіна, "шансів виграти суд проти ФСБ немає, однак для передачі справи на розгляд до Європейського суду з прав людини необхідно пройти відповідні інстанції".

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У лютому в прес-службі уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу повідомили про те, що адвокат Джемілєва подав позов до суду проти Федеральної служби безпеки Росії про незаконну заборону на в’їзд до Криму лідеру кримських татар.

Аналогічну п’ятирічну заборону на в’їзд до Криму видали голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Відповідні справи також розглядаються в Європейському суді з прав людини.

До цього Джемілєв подавав позов проти Федеральної міграційної служби Росії на заборону в’їзду до Криму.

Водночас Фейгін зазначив, що на сьогоднішній день "ніхто не бачив самого паперу, що забороняє в'їзд Джемілєву на територію Криму".