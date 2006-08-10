Синоптики прогнозують потепління і дощі

11 серпня на території України спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі на заході, вдень - в Україні, крім Криму, Приазов’я та східних областей, - дощі, грози, подекуди град; вдень у західних областях сильні дощі, в Карпатах та на Закарпатті - дуже сильні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в західній половині місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 11-16°, в південній частині - 17-22°; вдень - 19-24°, на півдні та сході - 26-31°.

12 серпня також очікуються короткочасні дощі, вночі у західних областях місцями сильні дощі, грози, лише у Приазов`ї, східних, а вдень у західних областях вночі без істотних опадів. 13 серпня переважно без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах, а вночі і на півночі Лівобережжя місцями короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі у північних та західних областях - 12-17°, на решті території - 16-21°, вдень - 25-30°, 13 серпня у Криму, Приазов’ї та східних областях - 28-33°, у західних, а 12 серпня і у північних областях - 21-26°.

14-15 серпня переважно без опадів, лише у західних областях короткочасні дощі (15 серпня місцями), подекуди грози. Температура в Криму, південних та східних областях вночі - 17-22°, вдень - 27-32°, місцями - до 35-37°, на решті території вночі - 13-19°, вдень - 24-30°, 15 серпня у західних областях - 19-24°.

У Києві та області 11 серпня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощі, місцями грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 13-15°, вдень - 21-23°; по області вночі - 11-16°, вдень - 19-24°.

12-13 серпня мінлива хмарність.12 серпня короткочасні дощі, місцями грози. 13 серпня переважно без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17°, вдень 12 серпня - 21-26°, 13 серпня - 25-30°.

14-15 серпня переважно без опадів. Температура вночі - 13-19°, вдень - 24-30°.