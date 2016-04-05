Ймовірна непричетність ГРУшників до вбивства солдата ЗСУ не вплине на їхній вирок - прокурор

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор заявив журналістам по завершенню сьогоднішнього судового засіданні.

Климович пояснив, що Александрову та Єрофеєву не інкримінують 115 ст. Кримінального кодексу - навмисне вбивство, а відтак не важливо, чи вбили Пугачова безпосередньо вони, чи хтось інший з їхньої терористичної групи.

Климович також додав, що експертне засвідчення не може слугувати доказом невинуватості Александрова та Єрофеєва, оскільки вони діяли у складі терористичної групи і обвинувачення є докази, що ця група була озброєна також автоматом Калашникова з набоями, які могли залишити смертельну рану вказаного експертом розміру на тілі солдата Пугачова.

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“Експерт підтвердив відповідність описової частини та висновків фактичним обставинам справи. Доказом у кримінальній справі є гвинтівка “Вінторез”, але хочу наголосити, що на фотографіях та відеозаписах з телефону Александрова, Александров, Єрофеєв та інші особи з числа їх групи, пересуваючись по території Луганської області, тримають у руках предмет, схожий на автомат Калашникова “АК-74”. Я не виключаю, що постріл був здійснений саме з цієї зброї, і Пугачов був убитий з неї. До того ж терористична група складалася не лише з Александрова та Єрофеєва, а як мінімум з трьох осіб, про що є покази свідків”, - сказав Климович.

Також він наголосив, що в обвинувальному акті не йдеться про те, що Александров чи Єрофеєв вбили солдата Пугачова з гвинтівки “Вінторез”.

“Це є спекуляції з боку захисту. Їм не інкримінується 115 стаття, і тому на обвинувачення жодним чином не вплине, хто саме натиснув курок, хто вбив Пугачова”, - підкреслив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, адвокат Оксана Соколовська, що з Александрова та Єрофеєва вдасться зняти звинувачення у тероризмі, спростувавши висновки судмедексперта про причини смерті cолдата Пугачова. За словами Соколовської, судмедексперт припускає, що смерть Пугачова настала від поранення від снаряду, що залишив отвір розміром 0,5х0,5 см у черепі потерпілого. В той же час, додала адвокат, зброя, вилучена при затриманні Александрова та Єрофеєва - гвинтівка “Вінторез” - має калібр понад 9 мм.

Довідка УНІАН. 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських диверсантів - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

У ході бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою Єрофєєва та Александрова був убитий солдат Вадим Пугачов.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

10 лютого цього року суд продовжив арешт Єрофеєва і Александрова до 9 квітня.