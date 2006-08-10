Москаль боїться, що Крим залишиться без газу

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Геннадій МОСКАЛЬ звертає увагу Ради міністрів АРК та органів місцевого самоврядування на те, що в опалювальний сезон Крим може залишитися без газу, який надходить з підрозділів НАК "Нафтогаз України".

Як передає УНІАН, про це повідомила радник Представництва Президента України в АРК Людмила МОХОВА.

Постпред Президента обгрунтовує свої побоювання постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України, котре забороняє змінювати постачальника газу підприємства, які не розрахувалися з попереднім постачальником і мають заборгованість за спожитий газ. "Якщо в Україні спрацює форма постачання газу за схемою "гроші ввечері, а газ уранці", то це може бути катастрофою для Криму", - цитує Л.МОХОВА слова Г.МОСКАЛЯ.

За інформацією Представництва Президента України в АРК, загальна заборгованість споживачів Криму перед структурами НАК "Нафтогаз України", які реалізують природний газ на півострові, становить близько 106 млн. грн. Дочірнє підприємство "Газ Тепло" НАК "Нафтогаз України" попередило, що не виділятиме ліміти тим підприємствам, які накопичили великі борги. Насамперед, це стосується ЗАТ "Кримтеплоелектроцентраль", борг якого на кінець липня складав 22,5 млн. грн. Заборгованість споживачів автономії перед ДП "Газ Тепло" за спожитий у 2005-2006 роках газ досягла 24,1 млн. грн. Крім того, кримчани заборгували підприємству "Газ України" 15,7 млн. грн., а ДАТ "Чорноморнатогаз" - 60,15 млн. грн.

"Враховуючи такий стан справ, представник глави держави закликає уряд Криму і місцеві органи влади до проведення діалогу зі споживачами щодо необхідності погашення боргів, складання графіків їх повернення", - зазначає Л.МОХОВА.