Харківський суд заарештував чоловіка, що намагався підірвати колії на станції Ізюм

Як повідомляє відділ зв'язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області, відповідне рішення суд ухвалив 6 квітня.

48-річний мешканець Ізюма підозрюється у спробі вчинити диверсію (ст. 15, ст. 113 КК України). Встановлено, що чоловік заклав два вибухові пристрої на двох коліях залізничної станції Ізюм з метою пошкодження об'єктів, які мають важливе значення. Свій умисел на здійснення диверсійного акту чоловік до кінця не довів, оскільки був затриманий співробітниками Управління СБУ в області.

"Під час огляду місця події вилучено 2 вибухові пристрої з мобільними телефонами, прикріпленими до них, та телефон, з якого зловмисник планував здійснити виклик на мобільні, прикріплені до вибухівки для приведення у дію детонаторів", - зазначив Угровецький.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня СБУ повідомила про затримання в Ізюмі диверсанта терористичної організації "ДНР", який намагався підірвати залізничні колії. За даними спецслужби, місцевого мешканця у січні цього року завербували представники так званого "МДБ ДНР". За винагороду у 15 тисяч доларів він погодився підірвати під'їзні шляхи на станції Ізюм.