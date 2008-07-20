У Донецькій області закрили 16 баз відпочинку і 5 дитячих центрів

Головним управління МНС України в Донецькій області за грубі недоліки в забезпеченні протипожежної безпеки припинена експлуатація 16 баз відпочинку і 5 дитячих оздоровчих центрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Донецькій області, направлено 96 розпоряджень про існування пожежної безпеки на даних об`єктах в органи влади, у відомства керівникам об`єктів, на балансі яких вони знаходяться.

В цілому, на початок липня співробітники МНС провели перевірки всіх без винятку працюючих баз відпочинку та дитячих оздоровчих центрів і таборів. Усього було виявлено 7425 порушень правил пожежної безпеки, оперативно було усунуто 6489 порушень.

Основні недоліки, які не усуваються з року в рік, – це заходи щодо проведення капітального ремонту, які вимагають значних фінансових витрат, зазначили в управлінні МНС.

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності було залучено 217 керівників об`єктів відпочинку та оздоровлення.