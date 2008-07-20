Американський мільйонер дає "круглу суму" сільській школі на Закарпатті

Американський мільйонер Фредерік РОБІ виділить сільській школі на Закарпатті майже 100 тис. доларів.

Участь у конкурсі на отримання гранту від Ф.РОБІ могли взяти тільки малокомплектні сільські школи трьох західних областей України (Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської). Найбільш достойно була презентована програма Дунковецької школи Іршавського району Закарпатської області, яка й виграла грант.

Як повідомила кореспонденту УНАН директор цієї школи Наталія КОРОВСЬКА, завдяки виграному гранту навчальний заклад отримає впродовж п’яти років 95 тис. американських доларів. На ці кошти планують відкрити комп’ютерний клас, підключитися до мережі Інтернет, закупити нові підручники та спортивний інвентар. Частина грошей піде на стипендію здібним учням і школярам з малозабезпечених сімей, які щомісяця отримуватимуть по 250 грн.

За словами Н.КОРОВСЬКОЇ, окрім цього проекту, під час відвідин села Дунковиця американський мільйонер Ф.РОБІ погодився упродовж трьох років виділяти 10 тис. доларів на соціальні потреби села. Наразі він уже виділив 2,5 тис. дол. дитячому садку. А з наступного року Ф.РОБІ пообіцяв направити у Дунковицю волонтера з США, який навчатиме сільських школярів англійської мови, сказала директор школи.

Також, як зазначила Н.КОРОВСЬКА, Ф.РОБІ під час перебування у селі висловив сподівання, що його визнають почесним громадянином Дунковиці.

Загалом, за даними директора Дунковецької школи, Ф.РОБІ фінансує у кожній з п’яти країн, які входять до Карпатського єврорегіону, по одній школі. Як зазначила Н.КОРОВСЬКА, американський мільйонер прагне створити своєрідний «Союз добросусідства», коли школярі та вчителі фінансованих ним шкіл зможуть їздити один до одного на екскурсії, обмінюватимуться досвідом та встановлять між собою партнерські відносини.