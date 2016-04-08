УНІАН-Підтримка: У КМДА заявляють, що питання ремонту і відновлення музею Світлицького не в її компетенції

Так, про це йдеться у відповіді Департаменту культури КМДА від 7 квітня ц.р. на запит УНІАН стосовно подальшої долі меморіального будинку на вул. Дегтярна, 30 в Києві.

«Щодо відновлення функціонування музейного закладу, інформуємо, що меморіальний будинок, в якому жив народний художник УРСР Г.П.Світлицький на вул. Дегтярній є пам’яткою історії, не містить елементів архітектурної спадщини та перебуває у вкрай аварійному стані. Але, оскільки, даний будинок не перебуває в комунальній власності міста, а є приватною власністю, ініціювання заходів з його ремонту не належить до повноважень Київської міської держадміністрації», - говориться в тексті відповіді.

У попередній відповіді Департаменту культури КМДА, що буда надана УНІАН на запит щодо Музею Світлицького, повідомлялось, відповідно до даних реєстрації Бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, зазначений будинок зареєстровано «за різними фізичними та юридичними особами».

По іншому питанню - стану колишньої колекції робіт та речей Світлицького, що були свого часу передані з Дому-музею художника у фонди Музею історії міста Києва, в Департаменті культури інформують, що наразі триває загальна звірка всіх музейних предметів музею Києва.

«Оскільки зазначена колекція зберігається у восьми з сорока семи груп зберігання (живопис, графіка, меблі, музичні експонати, книги, речі, метал, дерево), її перевірка вимагає вибіркового підходу: припинення фронтальної звірки й зосередження лише на речах Світлицького. На сьогодні з цього приводу перевірено чотири з восьми груп; закінчення роботи заплановане на червень поточного року», - повідомили в Департаменті.

Як вже писав УНІАН, у своїй відповіді Міністерство культури України на запит агентства стосовно можливості відродження Музею видатного українського митця, заявило, що готове надати методичну допомогу у відновленні роботи Дому-музею Світлицького. При цьому у Мінкульті зазначили, що питання безпосередньої його відбудови є у компетенції Київської міської держадміністрації, бо Музей Світлицького функціонував як відділ Музею історії Києва, віднесеного до сфери управління Департаменту культури КМДА.

Як повідомляв УНІАН, наразі агентство реалізує проект «УНІАН-підтримка», в рамках якого до агентства звернулися нащадки художника з проханням сприяти у вирішенні проблеми відновлення дому-музею Світлицького в столиці.

Саме в цьому будинку тривалий час - з 1872 до 1948 жив та працював видатний художник. Історія питання викладена у публікації УНІАН, а також матеріалах на цю тему, що опубліковані на сайті.