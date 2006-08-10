Нафтотрейдерів викликають до уряду на розмову

Уряд має намір у понеділок, 14 серпня, зустрітися з нафтотрейдерами і підписати меморандум про стабілізацію цін на нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Я саме на понеділок запросив усіх трейдерів і всіх, хто поставляє нафтопродукти на Україну, і за старим нашим звичаєм, який ми встановили у відносинах між урядом і нафтотрейдерами, ми в обов`язковому порядку розглянемо меморандум і підпишемо його», - сказав прем`єр. При цьому він зазначив, попереджаючи можливу критику дій уряду, що в цьому разі уряд діятиме суто ринковими, а не адміністративними методами. За словами В.ЯНУКОВИЧА, уряд має в своєму розпорядженні світову динаміку зростання цін на нафтопродукти і виходитиме з неї в переговорах з нафтотрейдерами.

У той же час прем`єр не уточнив зміст меморандуму.

«Ми шукатимемо оптимальний шлях домовленостей і все це, звичайно ж, буде в рамках ринкових відносин. Це не будуть адміністративні методи», - підкреслив ЯНУКОВИЧ.