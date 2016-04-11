У православних християн почався п'ятий тиждень Великого Посту

Про це повідомляє сайт БФ "Православний спадок України на Святій горі Афон".

У вівторок п'ятої седмиці, 12 квітня, Православна Церква святкує день пам'яті преподобного Іоанна Ліствичника - великого подвижника і автора унікального духовного керівництва "Ліствиця". Святкування пам'яті цього святого - початок останнього відрізка постового шляху до Страсних днів напередодні Великодня.

У четвер п'ятої седмиці, 14 квітня, у день пам'яті преподобної Марії Єгипетської, в храмах звершується літургія Передосвячених Дарів.

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Напередодні ввечері, 13 квітня – єдиний день у році, коли у всіх православних храмах повністю читають Великий покаянний канон преподобного Андрія Критського (VII-VIII cт.) і Житіє преподобної Марії Єгипетської (V–VI ст.) Це особливе богослужіння називається Маріїним стоянням – одне з найтриваліших великопісних богослужінь.

У каноні преподобного Андрія Критського зібрані і викладені всі спонукання до посту й каяття. Великий покаянний канон пом'якшує душу і направляє її до сокрушення і бажання догодити Богові. Житіє преподобної Марії Єгипетської слугує повчанням для православної людини: дарує втіху, показуючи Божу милість до того, хто кається.

У суботу п'ятої седмиці, 16 квітня, Православна Церква святкує "Похвалу Пресвятої Богородиці". Цей день називається Суботою Акафіста.

Напередодні ввечері, 15 квітня, у всіх православних храмах читається Акафіст Божої Матері, в пам'ять позбавлення Константинополя в дні посту від навали в VII ст. Під час читання акафісту згадується багаторазове чудесне заступництво Божої Матері. Це найдавніший, перший і єдиний акафіст, передбачений церковним Уставом. Причому його спів також відбувається один раз на рік.