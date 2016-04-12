У Сумах невідомі при свідках викрали чоловіка

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління поліції в Сумській області, сьогодні о 9:30 до чергової частини Сумського відділу поліції від місцевих жителів надійшло повідомлення про те, що по вулиці Заливній, 5, біля житлового будинку, викрали чоловіка.

«На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група. Працівники поліції з’ясували, що 41-річного сумчанина проти його волі невідомі особи посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. До викрадення людини можуть бути причетні водій та пасажири автомобіля Volkswagen Transporter білого кольору, державний номер АН 6881 МІ. Подальша перевірка триває», - йдеться у повідомленні.

Тим часом місцеві ЗМІ зазначають, що надзвичайна подія сталася сьогодні о 8:23.

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«За словами очевидців, сумчанин Сергій Бєлослюдцев відвіз доньку до Олександрівської гімназії та повернувся додому. Коли виходив із машини, то його перехопили троє невідомих, які підстерігали біля будинку по вул. Заливній, четвертий був за кермом. Вони швидко посадили чоловіка до білого мікроавтобусу та зникли в невідомому напрямку», - пишуть сумські ЗМІ.

На місці події злочинці залишили зім’яту фотографію викраденого чоловіка, що дає привід говорити про замовний характер викрадення. Свідками викрадення стали десятки людей.

Також одна із сумських телекомпаній повідомляє, що Бєлослюдцев є засновником фірми «Сєбо плюс», що займається виробництвом одягу, взуття, продукції легкої промисловості. Дружина викраденого не уявляє, хто міг організувати викрадення, і говорить, що вдома чоловік нічого про можливі проблеми на роботі не розповідав.

Поряд із тим фірма «Сєбо плюс» серед інших фігурує в нещодавньому журналістському розслідуванні, присвяченому темі держзакупівель товарів за завищеними цінами.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, слідчо-оперативна група під час огляду місця події вилучила фотокартку потерпілого, з якою невідомі особи прибули на місце вчинення злочину, кросівки потерпілого та кепку одного з нападників.

"На даний час під процесуальним керівництвом прокуратури проводиться комплекс першочергових слідчих і розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до жителів міста з проханням повідомити будь-яку інформацію, що може допомогти слідству, до найближчого відділу поліції або зателефонувавши на «102», або до прокуратури. Анонімність гарантується.

На сайті одного з місцевих ЗМІ також зазначається, що потерпілий був пов'язаний з екс-губернатором Сумщини Юрієм Чмирем спільними справами ще з 1990-х років.