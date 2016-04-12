Москаль у День космонавтики перейменував на Закарпатті усі вулиці імені першої жінки-космонавта, яка голосувала за анексію Криму
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль ухвалив розпорядження, яким перейменував усі вулиці Закарпаття, названі на честь першої жінки-космонавта, а нині депутата Держдуми Росії Валентини Терешкової, яка у 2014 році голосувала за анексію Криму.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Москаля.
"На Закарпатті всі вулиці Терешкової перейменовані розпорядженням голови ОДА Геннадія Москаля в рамках закону про декомунізацію. Нагадаємо, що Валентина Терешкова – член Вищої ради партії "Єдина Росія", діючий депутат Держдуми Росії, котра в березні 2014 року голосувала за анексію Криму", - йдеться в повідомленні.
Усього на Закарпатті виявилося 32 вулиці Терешкової, усі вони отримали нові назви, з повним переліком яких можна ознайомитися на сайті Москаля.
Зазначимо, 12 квітня в Україні відзначається День працівників ракетно-космічної галузі та Всесвітній день авіації і космонавтики. Також День космонавтики відзначається і в Росії.
Валентина Терешкова - російський радянський космонавт, перша у світі жінка-космонавт. Нині вона є депутатом Державної думи Росії VI скликання від партії президента Володимира Путіна "Єдина Росія", заступником голови комітету Держдуми з міжнародних справ. У 2014 році Терешкова, як депутат Держдуми РФ, проголосувала за анексію Криму.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні секретар РНБО Олександр Турчинов у своєму привітанні до Дня космонавтики зауважив, що Україна повинна захистити себе та стати частиною надійної дієвої системи протиповітряної та протиракетної оборони у Європі.