Росія почала нову хвилю репресій проти кримських татар - Amnesty International

Про це йдеться в заяві правозахисної організації Amnesty International, передає ТСН.

"Рішення припинити діяльність Меджлісу в рамках російських анти-екстремістських законів - це ворожа, каральна міра, яка позбавляє членів кримськотатарської спільноти права на свободу асоціацій", - зазначив Денис Кривошеєв, заступник директора Amnesty International по Європі та Центральній Азії.

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За його словами, відтепер будь-хто, хто пов'язаний з Меджлісом, в результаті цієї заборони, спрямованій на придушення тих небагатьох інакомислячих в Криму, які ще залишилися, може стати жертвою серйозних звинувачень в екстремізмі.

"Через припинення діяльності Меджлісу, доля тих членів кримськотатарської громади, які залишилися в Криму, стає ще більш незрозумілою, оскільки тепер їм ще більше загрожують залякування, тиск і кримінальне переслідування", - вважає Денис Кривошеєв.

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В Amnesty International також відзначають, що кримські татари несуть на собі основний тягар утисків Росії в регіоні. Правозахисники нагадали, як у березні 2014 року проросійські бойовики викрали Решата Аметова, а його понівечене тіло було знайдено через 12 днів. З того часу, Amnesty International задокументувала передбачуване насильницьке зникнення як мінімум трьох кримських татар на півострові. Досі немає жодних ознак реального розслідування цих злочинів.

"На жаль, сьогоднішнє рішення про припинення діяльності - лише останній крок з довгої серії розправ над кримськотатарською спільнотою. В Криму повинні бути відновлені права Меджлісу на продовження існування і подання спільноти, а права на свободу асоціацій і вираження думок, повинні бути дотримані", - говорить Денис Кривошеєв.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні так званий "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська винесла рішення про призупинення діяльності Меджлісу кримських татар.

Копія документу вручена представникам громадського об'єднання.

"Сьогодні мною було прийнято рішення про призупинення діяльності громадського об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" з метою недопущення порушення федерального законодавства", - сказала Поклонська.

У своєму рішенні Поклонська посилається на статті 9 і 10 російського закону "Про протидію екстремістської діяльності". Рішення російської прокуратури Криму" було направлено в Міністерство юстиції РФ для включення його в загальний перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких припинена на території РФ.

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"Припиняються права громадського об'єднання. Їм забороняється користуватися всіма державними і муніципальними ЗМІ, вони не можуть проводити різні публічні масові заходи, використовувати банківські вклади і взагалі проводити будь-яку роботу. Вся їхня пропаганда буде заборонена", - пояснила "прокурор Криму".