У Донецькій області квартиру можна купити за 20 доларів

Сьомого липня у міськвиконкомі м.Українськ Донецької області вишикувалася жива черга - люди прибули сюди по безкоштовну квартиру. На заклик відроджувати містечко шляхом його повторного заселення поки відгукнулися 200 чоловік. Але щодня число охочих збільшується. Чергу на житло займають з шостої ранку!

Адміністрація цього містечка з 11 тисячами населення і сумнозвісною єдиною шахтою "Україна", (у липні 2002 року там сталася трагедія, коли 37 гірників загинули під час пожежі в лаві), не маючи вже іншого способу відродити життя у місті, вирішила видати людям ордери на ті порожні квартири, які можна заселити згідно закону. Переселенець, що не має житла, має шанс одержати свій заповітний куток, що нехай навіть вимагає капітального ремонту, всього за 96 гривень! Стільки коштує пакет документів на законне придбання житла. Втім, підхопити почин Українська, який першим відгукнувся на пропозицію губернатора Донецької області знайти законні способи заселення покинутого житла, могли б багато міст: лише в Донецькій області число покинутих квартир перевищило 12 тисяч, приблизно половина з них знаходиться в комунальній власності.

"Факты"